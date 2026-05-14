Comparto agricolo in crisi | richiesta di incontro ai candidati Sindaco

Il comparto agricolo locale si trova in difficoltà, portando alla richiesta di un incontro con i candidati alla carica di sindaco. Il responsabile degli agricoltori della zona ha annunciato questa iniziativa per discutere delle criticità del settore e delle possibili soluzioni. La richiesta è stata comunicata ai candidati in vista delle imminenti elezioni amministrative. L’obiettivo è creare un momento di confronto diretto tra rappresentanti degli agricoltori e i futuri amministratori comunali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Lauro, Responsabile degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, rende noto di voler richiedere un incontro ai candidati sindaco della città di Avellino Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Fest a, al fine di aprire un confronto diretto sulle problematiche che da tempo interessano il comparto agricolo irpino. L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico il ruolo dell’agricoltura nella provincia di Avellino, in un momento storico caratterizzato da crescenti difficoltà economiche, aumento dei costi di produzione, crisi delle coltivazioni, problematiche ambientali e forte riduzione della redditività delle aziende agricole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comparto agricolo in crisi: richiesta di incontro ai candidati Sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amministrative 2026, il candidato sindaco Legnini incontra la Coldiretti: “Ecco le proposte per il comparto agricolo"C’è tutta la governance locale, provinciale e regionale di Coldiretti all’incontro con Giovanni Legnini, stamane, nella sede dell’associazione. Bormio, tangenzialina dell'Alute: richiesta di incontro pubblico al sindaco CavazziDopo l'associazione ambientalista Italia Nostra, che ha rilanciato l'idea di una soluzione alternativa rispetto alla realizzazione della... Temi più discussi: Lavoratori agricoli sempre più anziani e niente turn over, la fotografia della crisi nei campi; Crisi di Hormuz, fertilizzanti alle stelle: agricoltura varesina sotto pressione; Ue, via libera agli aiuti di Stato per fertilizzanti e carburanti agricoli; Confagricoltura, Battista (Copagri): Hormuz incide su settore, individuare con politica risposte a crisi internazionali. VIDEOINTERVISTA. OFFICINE MECCANICHE CRESTO S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Agricoltura siciliana colpita dalla crisi geopolitica internazionale, Antoci (M5S): Non lasciamo sole le impreseL'eurodeputato M5S chiede a Bruxelles di adottare misure urgenti per sostenere la competitività delle produzioni locali ... ilsicilia.it Con la crisi nello Stretto Hormuz l’agroalimentare è il comparto più in difficoltàL’agroalimentare è il comparto che più degli altri sta registrando le maggiori difficoltà per la chiusura dello Stretto di Hormuz. È quanto emerso nell’evento ... corrieresalentino.it