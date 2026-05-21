Assemblea della Uil un nuovo patto sociale per lo sviluppo di Terra di Lavoro

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta l’Assemblea Congressuale della Uil di Caserta, tenutasi nella sala Convegni ‘Don L’Arco’ dell’Istituto Salesiani di Caserta. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali locali, che hanno discusso di un nuovo patto sociale dedicato allo sviluppo della provincia. L’appuntamento è stato organizzato in vista del Congresso Regionale, previsto nelle prossime settimane. La discussione si è concentrata sulle iniziative e le strategie future del sindacato nel territorio.

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Questa mattina, presso la sala Convegni ‘Don L’Arco’ dell’Istituto Salesiani di Caserta, si è tenuta l’Assemblea Congressuale della Uil di Caserta in preparazione del Congresso Regionale. Alla Presidenza Pietro Pettrone e Giovanni Sgambati, Segretario dell’Assemblea Luigi Lo Pio. Ha moderato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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