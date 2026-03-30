La partita tra Roma e Inter si avvicina in un momento caratterizzato da tensioni sia sul campo che fuori. La notizia riguardante le condizioni di Wesley, comunicata tramite il bollettino medico, ha avuto ripercussioni anche sulla preparazione della gara di Pasqua a San Siro. La presenza di Koné e Carlos Augusto tra le scelte dei club continua a essere al centro delle discussioni, mentre gli aspetti legati al bilancio e alle strategie di mercato si intrecciano con gli eventi sportivi recenti.

L’eco del bollettino medico su Wesley non ha solo scosso le mura di Trigoria, ma ha proiettato un’ombra lunga sulla sfida di Pasqua a San Siro. La Roma, orfana della sua freccia brasiliana, si presenta al cospetto dell’ Inter di Chivu in una congiuntura che definire critica è un eufemismo. Eppure, mentre il campo reclama soluzioni immediate per una rincorsa Champions League che non ammette soste, i corridoi del potere tra Roma e Milano iniziano a tessere una trama che va ben oltre i novanta minuti. È il paradosso del calcio moderno: ci si sfida per l’Europa mentre si negozia la sopravvivenza finanziaria, in un intreccio di mercato che vede protagonisti Manu Koné e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Inter, tra campo e bilancio: l’asse Koné-Carlos Augusto

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Corriere dello Sport - Alla Roma piace Carlos Augusto, che l'Inter valuta almeno 20 milioni di euro. I nerazzurri continuano a non mollare Manu Kone: l'anno scorso era stato trovato un accordo per 35 mln + bonus, prima della retromarcia giallorossa. Intreccio x.com