Asse anti-americano Xi Jinping abbraccia Putin | No alla legge della giungla

Da quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente cinese ha incontrato il leader russo in un vertice ufficiale, esprimendo il suo sostegno alla posizione di Mosca riguardo alla legge della giungla. Durante l'incontro, i due leader hanno sottolineato la volontà di rafforzare i legami tra i loro paesi e hanno dichiarato di opporsi a interventi esterni che possano destabilizzare la regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un comunicato congiunto, in cui si evidenzia il rifiuto di entrambe le parti a qualsiasi forma di ingerenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Marta Ottaviani ROMA Grande è la confusione sotto il cielo, diceva Mao, ma le relazioni fra Russia e Cina sembrano resistere a qualsiasi urto. Secondo Vladimir Putin, i rapporti tra Mosca e Pechino hanno raggiunto livelli "senza precedenti", trasformandosi in un partenariato globale e strategico. Parole al miele anche da Xi Jinping, che ha elogiato la natura "incrollabile" delle relazioni bilaterali, capaci di resistere a "innumerevoli prove" grazie alla fiducia politica reciproca e al coordinamento strategico. Dalla Grande sala del popolo, i due leader hanno mandato un messaggio chiaro a Donald Trump, pochi giorni dopo la visita del presidente americano in Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

asse anti americano xi jinping abbraccia putin no alla legge della giungla
© Quotidiano.net - Asse anti-americano. Xi Jinping abbraccia Putin: "No alla legge della giungla"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Xi incontra Putin: “Mondo rischia di tornare alla legge della giungla”. La Ue pensa a Draghi o Merkel come mediatori con la RussiaRoma, 20 maggio 2026 – Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall’altra i delicati colloqui di pace per l’Iran.

Putin da Xi Jinping: gasdotti, energia e guerra ridisegnano l’asse Mosca-Pechino mentre gli Stati Uniti osservanoUn convoglio attraversa la Siberia orientale mentre sotto il terreno scorrono tubature che collegano giacimenti, città e strategie geopolitiche.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web