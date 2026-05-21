Asse anti-americano Xi Jinping abbraccia Putin | No alla legge della giungla

Il presidente cinese ha incontrato il leader russo in un vertice ufficiale, esprimendo il suo sostegno alla posizione di Mosca riguardo alla legge della giungla. Durante l'incontro, i due leader hanno sottolineato la volontà di rafforzare i legami tra i loro paesi e hanno dichiarato di opporsi a interventi esterni che possano destabilizzare la regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un comunicato congiunto, in cui si evidenzia il rifiuto di entrambe le parti a qualsiasi forma di ingerenza.

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