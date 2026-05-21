Asse anti-americano Xi Jinping abbraccia Putin | No alla legge della giungla
Il presidente cinese ha incontrato il leader russo in un vertice ufficiale, esprimendo il suo sostegno alla posizione di Mosca riguardo alla legge della giungla. Durante l'incontro, i due leader hanno sottolineato la volontà di rafforzare i legami tra i loro paesi e hanno dichiarato di opporsi a interventi esterni che possano destabilizzare la regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un comunicato congiunto, in cui si evidenzia il rifiuto di entrambe le parti a qualsiasi forma di ingerenza.
di Marta Ottaviani ROMA Grande è la confusione sotto il cielo, diceva Mao, ma le relazioni fra Russia e Cina sembrano resistere a qualsiasi urto. Secondo Vladimir Putin, i rapporti tra Mosca e Pechino hanno raggiunto livelli "senza precedenti", trasformandosi in un partenariato globale e strategico. Parole al miele anche da Xi Jinping, che ha elogiato la natura "incrollabile" delle relazioni bilaterali, capaci di resistere a "innumerevoli prove" grazie alla fiducia politica reciproca e al coordinamento strategico. Dalla Grande sala del popolo, i due leader hanno mandato un messaggio chiaro a Donald Trump, pochi giorni dopo la visita del presidente americano in Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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