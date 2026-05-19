Durante un vertice in Siberia, i leader di Russia e Cina si sono concentrati su questioni legate a gasdotti ed energia, evidenziando l'importanza delle connessioni infrastrutturali tra i due paesi. Un convoglio attraversa la vasta regione, mentre sotto il suolo si sviluppano reti di tubature che collegano riserve di risorse, centri abitati e strategie geopolitiche. Gli Stati Uniti osservano attentamente questa evoluzione, mentre il Cremlino punta a rafforzare la propria presenza energetica e il peso internazionale attraverso la collaborazione con Pechino.

Un convoglio attraversa la Siberia orientale mentre sotto il terreno scorrono tubature che collegano giacimenti, città e strategie geopolitiche. In quella rete di acciaio passa una parte decisiva del rapporto tra Russia e Cina. L’incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping arriva in una fase in cui Mosca cerca di consolidare il legame con Pechino sul piano energetico e commerciale. Dopo anni di sanzioni occidentali e isolamento crescente rispetto all’Europa, il Cremlino considera la Cina il partner fondamentale per mantenere aperti mercati, investimenti e flussi economici. Il nodo centrale riguarda il gasdotto Power of Siberia 2, progetto strategico che dovrebbe rafforzare ulteriormente l’export energetico russo verso il mercato cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Putin da Xi Jinping: gasdotti, energia e guerra ridisegnano l’asse Mosca-Pechino mentre gli Stati Uniti osservano

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The 60-Day Trade War That Handed China to Russia

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