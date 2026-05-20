Il presidente cinese e il leader russo si sono incontrati in Cina, discutendo di questioni internazionali. Nel frattempo, si sono svolti colloqui di pace riguardanti l’Iran. La Commissione europea valuta figure come l’ex presidente del Consiglio o l’ex cancelliera come possibili mediatori nelle trattative con la Russia. Questi eventi si svolgono in un momento di tensione globale, con preoccupazioni sulla stabilità internazionale e sulla possibile regressione verso un ordine più violento e imprevedibile.

Roma, 20 maggio 2026 – Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall’altra i delicati colloqui di pace per l’Iran. Due avvenimenti che sono in ogni caso legati perché in gioco ci sono i nuovi equilibri mondiali in relazione anche al futuro della Nato dopo che il Pentagono ha confermato il taglio, da 4 a 3, delle brigate in Europa. Trump intanto ha annunciato, su invito dei Paesi del Golfo alleati, di aver rimandato un imminente raid sull’Iran mentre i negoziarti (definiti “seri” da Trump) proseguono nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni, già notevoli, all’economia mondiale. Intanto si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Xi incontra Putin: “Mondo rischia di tornare alla legge della giungla”. La Ue pensa a Draghi o Merkel come mediatori con la Russia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Exact Moment: Putin-Xi Shake Hands Amid Grand Welcome Ceremony In Beijing | Russia-China Summit

Sullo stesso argomento

Xi incontra Putin: “C’è rischio legge della giungla”. Firmato accordo su “mondo multipolare”. La Ue pensa a Draghi o Merkel come mediatori con la RussiaRoma, 20 maggio 2026 – Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall’altra i delicati colloqui di pace per l’Iran.

Xi-Putin, l'incontro a Pechino: “Relazioni Cina-Russia a un livello senza precedenti”. E l’Ue pensa a Draghi o Merkel per trattare con MoscaNel faccia a faccia a Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping ribadiscono la solidità del partenariato tra Mosca e Pechino tra Ulteriori ostilità in...

Diplomazia del tè Putin-Xi: Commercio, pipeline della Siberia in agenda - DETTAGLI reddit

Donald Trump incontra Xi Jinping a Pechino in un clima apparentemente sereno. I due convergono sull’Iran, ma restano distanti su Taiwan. Gestire male Taipei porta al conflitto, avverte la Cina. Che a breve riceverà Vladimir Putin. di @stegraziosi x.com

Putin-Xi, cosa c'è davvero dietro l'incontro? L'asse Pechino-Mosca e il nuovo ordine mondialePechino e Mosca tornano a mostrarsi unite sulla scena globale. L'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader del Cremlino Vladimir Putin ha confermato il consolidamento di un ... ilmessaggero.it

Putin incontra Xi: perché Russia e Cina hanno bisogno l’una dell’altraIl presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina martedì sera per una visita di due giorni incentrata sui colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, mentre Mosca e Pechino si avvicinano tra gu ... oltrelalinea.news