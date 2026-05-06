Boato alle 4 del mattino fanno esplodere il bancomat della BCC a Cermenate e scappano su un’auto nera

Alle quattro del mattino, alcuni residenti di Cermenate hanno sentito un forte boato e hanno visto un’auto nera allontanarsi rapidamente dalla zona di via Scalabrini. Poco dopo, è stato scoperto che il bancomat di una filiale della BCC era stato fatto esplodere da ignoti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o sospetti.

Un boato fortissimo nel cuore della notte, poi il rumore di un’auto che si allontana velocemente. È il racconto di alcuni residenti di Cermenate, svegliati intorno alle 4 da quanto accaduto davanti alla filiale della BCC di via Scalabrini, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat.Secondo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Boato nella notte a Marigliano: ladri fanno esplodere il bancomat e rubano la cassaforteAssalto nella notte contro la filiale Mediocredito Centrale di Marigliano (Napoli): usato esplosivo per danneggiare e rubare il bancomat. Roma: fanno esplodere bancomat a Valmontone e scappano con bottino, indagini in corsoUn violento assalto ad un bancomat si è verificato a Valmontone, precisamente in via Casilina all’altezza del civico 129. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse; Affari Tuoi, boato in studio e De Martino si spaventa: Che è successo?!, l'incidente in diretta; Dal dottor Cox a Zerocalcare: tempo di serie al Comicon 2026; L’Inter vince lo scudetto: giocatori e tifosi festeggiano in Piazza. ASSALTO BANCOMAT San Severo, boato nella notte: fatto esplodere bancomat in via MinuzianoUn dato che conferma l’escalation di attacchi ai dispositivi automatici e rilancia l’allarme sicurezza nella provincia. statoquotidiano.it Bancomat fatto saltare: furto alla filiale Bper di Fornace ZarattiniFurto nella notte tra venerdì e sabato a un bancomat della filiale Bper di Fornace Zarattini. Lo sportello sarebbe stato fatto saltare attorno alle 4 del mattino, quando il boato causato ... ravenna24ore.it Il boato, avvertito a chilometri di distanza, ha raso al suolo diversi capannoni, innescando una serie di detonazioni a catena che hanno reso estremamente pericolosi i soccorsi Leggi https://www.il-meridiano.it/viaggi/22647-strage-a-liuyang-esplode-fabbrica- - facebook.com facebook