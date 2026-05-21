Assaggi a chilometro zero Prima Biolonga a Varese
A Varese si è svolta la prima edizione di Biolonga, un evento dedicato agli assaggi di prodotti a chilometro zero. La manifestazione si è tenuta in un paese che ha aperto le sue porte per far conoscere le proprie tradizioni, il senso di comunità e l’ospitalità. Durante la giornata, sono state protagoniste le specialità locali, con bancarelle e degustazioni che hanno attirato visitatori da diverse zone. L’evento ha coinvolto agricoltori, produttori e cittadini, creando un’occasione di scambio e valorizzazione del territorio.
C’è un paese che mette in mostra le sue bellezze. La tradizione, il senso di comunità e l’accoglienza. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano la prima edizione della ’Biolonga’ organizzata a Varese Ligure il 2 giugno. Un evento che prevede sei tappe enogastronomiche nei 12 chilometri del percorso nato per valorizzare il territorio attraverso le sue eccellenze, i paesaggi e soprattutto le persone che ogni giorno lo vivono e lo tengono vivo. Una singolare iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Varese Ligure in collaborazione con il Comune e il Biodistretto Val di Vara. I partecipanti, per le iscrizioni c’è tempo fino al 26 maggio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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