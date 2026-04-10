Pontina ubriaca contromano per un chilometro | centra 4 auto prima di trovarsi un tir davanti

Una donna di 27 anni è stata fermata dopo aver guidato contromano per circa un chilometro sulla strada statale Pontina. Durante la manovra, ha colpito quattro veicoli prima di trovarsi di fronte a un tir. La giovane è risultata ubriaca al momento del controllo. La polizia ha sequestrato la vettura e avviato le procedure di rito. Nessun ferito grave è stato segnalato negli incidenti.

Ubriaca contromano sulla Pontina alla guida di una Fiat 500. Protagonista una 27enne poi risultata ubriaca. La pericolosa corsa giovedì sera quando l'automobilista ha preso all'altezza di Castel Romano la strada statale 148 verso Pomezia, ma sulla carreggiata che porta a Roma. Un pericolo con. 🔗 Leggi su Romatoday.it Schianto mortale lungo la Pontina: camion invade la corsia opposta e centra un’autoABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 13 marzo lungo la via Pontina, all’altezza dell’uscita di via... Inseguimento lampo. Ubriaca, contromano finisce contro la polizia. Arrestata 28enneUbriaca e con una pistola a salve a bordo, stava guidando contromano sui Bastioni di Porta e non si è fermata all’alt della polizia.