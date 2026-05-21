Quando ci si ammala, si pensa spesso che prendere una pillola, come l’aspirina, possa risolvere rapidamente il problema. Tuttavia, ci sono soggetti per i quali questo farmaco risulta inefficace o inutile. Dopo aver consultato un medico e ottenuto una prescrizione, ci si aspetta di recuperare in breve tempo, ma in alcuni casi il farmaco non produce gli effetti sperati. La reale efficacia di alcuni farmaci varia da persona a persona e dipende dalla natura della condizione che si intende trattare.

Vai dal medico, ricevi una prescrizione e ti aspetti di stare meglio nel giro di pochi giorni. È così che immaginiamo il funzionamento della medicina moderna: diagnosi, farmaco, guarigione. Eppure la realtà è molto più complessa. Come riportato sul Times secondo il farmacista e accademico britannico Dr Nick Barber, autore del libro The Truth About Medicines, molti farmaci, dall’aspirina alle statine, non funzionano allo stesso modo per tutti i pazienti. In alcuni casi, possono addirittura non avere alcun effetto. Per decenni abbiamo considerato i medicinali come strumenti “universali”: se un farmaco funziona su migliaia di persone durante i test clinici, allora dovrebbe funzionare anche su di noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Aspirina? Non per tutti: su quali soggetti il farmaco è inutile

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