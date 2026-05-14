Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha commentato la possibilità di trovare una soluzione condivisa per il Derby di Roma, coinvolgendo tutte le parti interessate. Ha illustrato una proposta che mira a risolvere il conflitto tra le due fazioni del calcio locale, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa accontentare tutti. Le parti coinvolte stanno valutando questa proposta, che viene presentata come una possibile strada per risolvere la disputa.

? Domande chiave Come potrà Malagò mediare tra le due fazioni del calcio romano?. Quali sono i dettagli della proposta per risolvere il conflitto?. Perché la gestione del derby influenzerà la futura presidenza FIGC?. Chi prenderà la decisione finale sulla disputa tra i club?.? In Breve Malagò ha presentato la candidatura formale alla presidenza della Figc durante l'assemblea Lega Serie A.. La disputa coinvolge i club della capitale in un contesto di tensioni istituzionali.. La risoluzione del conflitto influenzerà la gestione dei futuri appuntamenti agonistici ufficiali.. A Roma, durante l’assemblea della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha affrontato il tema del Derby di Roma esprimendo la speranza che si trovi una soluzione accettabile per tutti i soggetti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malagò sul Derby di Roma: una soluzione per tutti i soggetti coinvolti

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