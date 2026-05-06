L’ex direttore dell’Aifa ha ribadito le sue posizioni su plasma e aspirina, sostenendo che non sono efficaci contro il Covid e che potrebbero essere anche dannosi. Questa affermazione viene fatta nonostante le evidenze scientifiche che dimostrano il contrario. La disputa si inserisce nel dibattito pubblico sulle terapie e i trattamenti disponibili per il virus. La posizione dell’ex dirigente medico si scontrano con le indicazioni delle autorità sanitarie e delle ricerche scientifiche.

Ieri, l’ex direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha fatto almeno un paio di dichiarazioni che negano l’evidenza scientifica. Durante l’audizione in commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, Nicola Magrini ha definito inutili quando non dannosi il plasma dei convalescenti e l’aspirina. L’affermazione è stata fatta nel contesto delle misure prese durante la seconda ondata, da settembre a dicembre 2020. Innanzitutto, l’ex dg ha voluto precisare che nei primi protocolli di trattamento domiciliare Aifa le indicazioni «non erano di vigile attesa ma di watchful waiting, monitoraggio attento e presente, non da remoto, dell’evoluzione clinica del paziente».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Su plasma e aspirina l’ex direttore Aifa nega ancora la realtà

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