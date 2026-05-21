Asl Latina al Villaggio Coldiretti | screening gratuiti e consigli per la salute

Il 21 maggio 2026, la Asl di Latina ha organizzato un'iniziativa presso il Villaggio Coldiretti, offrendo screening gratuiti e consigli sulla salute. Durante l’evento, i cittadini hanno potuto sottoporsi a controlli e ricevere informazioni su alimentazione equilibrata e corrette abitudini di vita. La promozione di queste attività prosegue senza sosta, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e di stili di vita salutari.

Dopo la Race for The Cure e “Tennis and Friends”, l’Azienda Sanitaria pontina torna a promuovere la cura e la salvaguardia della salute Latina, 21 maggio 2026 – Continua incessantemente l’attività di promozione, sensibilizzazione e informazione della Asl di Latina sui corretti stili di vita, sull’alimentazione sana e sull’importanza strategica della prevenzione. L’azienda sanitaria pontina dal 22 al 24 maggio sarà presente con i propri professionisti al Villaggio Coldiretti, allestito in piazza del Popolo a Latina. La ASL di Latina presidierà l’evento con due stand dedicati, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione, in particolare dall’Unità Prevenzione e Promozione della Salute e dall’Unità Veterinaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: stand della Asl al Villaggio della ColdirettiLa Asl di Latina sempre in campo con attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sui corretti stili di vita, sull’alimentazione sana e...

La salute degli occhi al primo posto: al via gli screening gratuiti contro il glaucomaIl Comune di Sarsina informa la cittadinanza che, grazie a un’iniziativa promossa dal Lions Club Valle del Savio, saranno attivati screening gratuiti...

Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio ColdirettiDopo la Race for The Cure e Tennis and Friends, l’Azienda Sanitaria pontina torna a promuovere la cura e la salvaguardia della salute Continua incessantemente l’attività di promozione, sensibilizzaz ... online-news.it

Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: stand della Asl al Villaggio della ColdirettiL’iniziativa nel corso della manifestazione in programma nel fine settimana dal 22 al 24 maggio in centro a Latina ... latinatoday.it