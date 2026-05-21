Asl di Latina si dimette il direttore amministrativo Pietro Leone

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore amministrativo della Asl di Latina ha presentato le sue dimissioni, ufficializzate nella giornata di ieri. La decisione è stata comunicata dall’azienda sanitaria locale, che ha spiegato come Leone abbia deciso di lasciare l’incarico per intraprendere nuovi impegni professionali considerati qualificanti. La sua uscita dalla direzione amministrativa si aggiunge a un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione. Leone aveva ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo presso la stessa Asl prima delle sue dimissioni.

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Si è dimesso il direttore amministrativo della Asl di Latina, Pietro Leone. Le dimissioni di Leone, che lascia, spiegano dalla stessa azienda sanitaria locale, “per intraprendere nuovi e qualificanti impegni professionali”, sono state ufficializzate nella giornata di ieri.A lui sono andati i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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