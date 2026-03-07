Ospedale Monaldi | il direttore amministrativo si dimette poi decide di restare

Alberto Pagliafora si è dimesso dal suo ruolo di direttore amministrativo dell’ospedale Monaldi, ma successivamente ha deciso di tornare sui suoi passi e rimanere in carica. La sua scelta arriva dopo aver presentato le dimissioni, che sono state poi revocate. La situazione ha generato attenzione tra il personale e le autorità dell’ospedale.

Napoli, 6 marzo 2026 – Il clima di tensione all'interno dell'ospedale Monaldi di Napoli continua a preoccupare. Recentemente, il nosocomio è stato oggetto di attenzione mediatica a seguito del tragico evento che ha coinvolto il piccolo Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore "bruciato". Questa vicenda ha sollevato interrogativi e dibattiti sul funzionamento dell'ospedale e sulla gestione delle sue risorse umane. Alberto Pagliafora, direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, ha annunciato le sue dimissioni nel pomeriggio, per poi ritirarle poche ore dopo.

