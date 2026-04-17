ice si dimette il direttore todd lyons

Il direttore ad interim dell'Ice ha rassegnato le dimissioni ieri sera, consegnando una lettera al nuovo segretario alla Sicurezza Interna. La sua nomina aveva accompagnato la gestione del piano di espulsioni di massa avviato durante l'amministrazione precedente. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’agenzia.

Il direttore ad interim dell' Ice, Todd Lyons, ha presentato ieri sera la sua lettera di dimissioni al nuovo segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, dopo aver supervisionato il piano di espulsioni di massa dell'amministrazione di Donald Trump. Le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti negli scorsi mesi hanno innescato manifestazioni diffuse in tutto il Paese e acceso interrogativi sulla legittimità dell’uso della forza e sull’estensione dei poteri concessi agli agenti federali. La crisi dell’immigrazione negli Stati Uniti è diventata un caso globale, capace di scuotere governi, opinione pubblica e organizzazioni per i diritti civili ben oltre i confini nazionali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Acting ICE director resigns from agency, will join private sector

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