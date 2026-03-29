silenzi e sorrisi teatro al confine tra vita e morte

Arezzo ospita ancora la Stagione Off, una rassegna di produzioni teatrali indipendenti che si svolge fino al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino. Gli spettacoli sono programmati ogni domenica alle 17 e presentano rappresentazioni che esplorano temi legati alla vita e alla morte, tra silenzi e sorrisi. La rassegna è promossa da Officine della Cultura e propone una serie di spettacoli selezionati per l'occasione.

Arezzo, 29 marzo 2026 – Va avanti la Stagione Off, fino al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino ecco il meglio delle produzioni indipendenti selezionate da Officine della Cultura in scena la domenica pomeriggio alle 17.30. Il cartellone dedicato all’incontro tra teatro e nuove generazioni prosegue oggi alle 17,30 con lo spettacolo «Rita» prodotto da Ariateatro, della drammaturga e regista catalana Marta Buchaca. Lo spettacolo vede in scena Denis Fontanari e Monica Garavello per la regia di Alberto Giusta. L’evento è a cura di Officine della Cultura. «Rita» è una tragicommedia che affronta con delicatezza e ironia il tema della difficoltà di «lasciare andare» le persone che amiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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