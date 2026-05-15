Asili nido confronto tra Comune e sindacati sul futuro dei servizi e sugli investimenti Pnrr
Il Comune e i sindacati stanno discutendo sul futuro dei servizi di asili nido, con particolare attenzione alla creazione di nuovi posti nelle strutture comunali e alla revisione delle tariffe in relazione all’Isee. Durante gli incontri, sono stati affrontati anche i temi delle tutele occupazionali degli operatori e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le parti hanno condiviso l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e le condizioni di lavoro, senza però ancora arrivare a un accordo definitivo.
Nuovi posti negli asili nido comunali, revisione delle tariffe in base all’Isee e attenzione alle tutele occupazionali. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro promosso dal Comune di Pescara con le organizzazioni sindacali sul futuro dei servizi per l’infanzia e sugli investimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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