Asili nido confronto tra Comune e sindacati sul futuro dei servizi e sugli investimenti Pnrr

Il Comune e i sindacati stanno discutendo sul futuro dei servizi di asili nido, con particolare attenzione alla creazione di nuovi posti nelle strutture comunali e alla revisione delle tariffe in relazione all’Isee. Durante gli incontri, sono stati affrontati anche i temi delle tutele occupazionali degli operatori e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le parti hanno condiviso l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e le condizioni di lavoro, senza però ancora arrivare a un accordo definitivo.

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