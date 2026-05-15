Asili nido confronto tra Comune e sindacati sul futuro dei servizi e sugli investimenti Pnrr

Da ilpescara.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune e i sindacati stanno discutendo sul futuro dei servizi di asili nido, con particolare attenzione alla creazione di nuovi posti nelle strutture comunali e alla revisione delle tariffe in relazione all’Isee. Durante gli incontri, sono stati affrontati anche i temi delle tutele occupazionali degli operatori e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le parti hanno condiviso l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e le condizioni di lavoro, senza però ancora arrivare a un accordo definitivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi posti negli asili nido comunali, revisione delle tariffe in base all’Isee e attenzione alle tutele occupazionali. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro promosso dal Comune di Pescara con le organizzazioni sindacali sul futuro dei servizi per l’infanzia e sugli investimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fondi Pnrr: il Comune intercetta 330 mila euro per i tre nuovi asili nidoFRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento di 330 mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi...

Appuntamento elettorale, confronto tra i candidati sindaco sul futuro dei servizi bibliotecariL’iniziativa di sabato 9 maggio, alle ore 11, presso la sala conferenze co biblioteca diocesana, via del Seminario di Reggio Calabria, riunirà i...

asili nido confronto traAsili nido, trovato l'accordo. Ecco tutti i puntiDopo le polemiche dei giorni scorsi, si è finalmente arrivati a una soluzione: è stato infatti raggiunto un accordo importante per il futuro dei servizi comunali all’infanzia di Latina tra la Cgil Fp ... latinatoday.it

asili nido confronto traAsili nido a Latina, Uiltucs chiede un confronto urgente al Comune: Serve chiarezza sulle lavoratriciAsili nido a Latina, la Uiltucs chiede un confronto urgente all’assessore Federica Censi sul nuovo appalto, sulla tutela delle lavoratrici e sull’uniformità contrattuale ... latinaquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web