L'attrice italiana ha chiarito di non aver ancora ricevuto proposte ufficiali per un film sulla sua relazione con lo chef. Durante un'intervista, ha confermato di non essere coinvolta in nessun progetto cinematografico che racconti quella storia d'amore. Ha anche specificato di non aver firmato accordi o dato autorizzazioni per la realizzazione di un film su di lei e sulla sua relazione passata con lo chef. La sua posizione rimane quindi ufficialmente senza conferme o dettagli riguardo a eventuali produzioni future.

La star del cinema italiano ha risposto a una domanda relativa alla possibilità che venga realizzato un progetto sulla sua storia d'amore con lo chef. Asia Argento è ritornata al Festival di Cannes per presentare il film Death Has No Master e, in una nuova intervista, ha parlato della possibilità che venga realizzato un progetto biografico su Anthony Bourdain. La star della tv ha perso la vita suicidandosi nel giugno 2018, a soli 61 anni, mentre era in Francia per girare un episodio del suo show Parts Unknown. La storia d'amore tra Argento e Bourdain L'attrice italiana ha avuto una relazione complicata con Anthony Bourdain, come rivelato anche nella biografia non autorizzata Down and Out in Paradise scritta da Charles Leerhsen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Asia Argento e la sua relazione con Anthony Bourdain al centro di un film? L'attrice risponde alle ipotesi

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