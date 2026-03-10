Tilly Norwood l' attrice realizzata con l' IA risponde alle critiche con un video musicale

Tilly Norwood, l'attrice creata interamente con l'intelligenza artificiale, ha pubblicato un video musicale in risposta alle critiche ricevute. I produttori del progetto hanno accompagnato il video con una canzone, spiegando di aver deciso di utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare una futura star del cinema. La discussione riguarda principalmente l'uso dell’IA nel settore dell’intrattenimento.

I creatori del progetto hanno difeso con una canzone la scelta di dare vita a una futura star del cinema con le nuove tecnologie. Tilly Norwood, creata con l'Intelligenza Artificiale, è tornata a far parlare di sé con un video musicale in cui si sostiene che bisognerebbe accettare i progressi compiuti dalla tecnologia. Il brano Take the Lead, realizzato da Particle6, affronta tutte le critiche rivolte al progetto di 'portare in vita' l'attrice e iniziare lo sviluppo di progetti cinematografici che la vedranno protagonista. Una canzone per difendere l'Intelligenza Artificiale La canzone è stata generata con Suno, anche in questo caso usando l'Intelligenza Artificiale, mentre la performance di Tilly Norwood è stata creata usando delle immagini realizzate basandosi sulla performance della fondatrice di Particle6, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

