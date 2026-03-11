Un’attrice in difficoltà e quattro detenute si trovano a condividere un’esperienza di trekking nel nuovo film di Papaleo, che esplora questa situazione insolita. La pellicola mostra come persone di origini e vite diverse possano trovarsi a vivere momenti di confronto e scoperta durante un percorso all’aria aperta. Il film mette in scena una storia che mette in discussione i confini tra ruoli sociali e umanità condivisa.

In un tempo che sembra aver trasformato l’idea di comunità in una parola logora, parlare di bene comune è quasi un atto di resistenza. Non è uno slogan politico, né una formula astratta: è il fragile equilibrio tra individui che decidono, nonostante tutto, di camminare insieme. Ed è proprio da qui che parte la conversazione con Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera nel vodcast SediciNoni, occasione per entrare nel cuore de “Il bene comune”, il nuovo film diretto da Rocco Papaleo, tratto da un soggetto di Valter Lupo e dello stesso Papaleo, in sala dal 12 marzo 2026. La storia si muove tra Basilicata e Calabria, nel silenzio arcaico del Parco Nazionale del Pollino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa succede quando un'attrice in crisi e quattro detenute fanno trekking insieme? Il film di Papaleo risponde

Articoli correlati

Insultate, minacciate, archiviate: cosa succede quando una donna denuncia il sessismo online? Cathy La Torre rispondeSecondo l'avvocata e attivista Cathy La Torre, gli strumenti giuridici contro gli attacchi sessisti online esistono ma sono applicati con difficoltà...

Cosa succede quando Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa: l’organo che entra in gioco nelle crisiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fissato per venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo...

Aggiornamenti e notizie su Cosa succede

Discussioni sull' argomento DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Cosa succede se facciamo imitare all’IA anche la nostra grammatica invisibile; Quella improvvisa scossa mentre ci si addormenta: perché il corpo ha un sobbalzo.

Il referendum giustizia 2026 spiegato semplice. Cosa succede se vince il Sì o il No?A breve si voterà per la riforma della giustizia in Italia, ovvero la dibattuta separazione delle carriere. Ecco la spiegazione completa su come si vota e cosa succede se vince il sì o il no ... money.it

“Già si ritira, clamoroso!”. GF VIP choc, cosa succede alla famosa concorrente - facebook.com facebook

@FabrizioRomano: " #Inter, cosa succede per #Calhanoglu: queste le chance di separazione. La verità su Goretzka" x.com