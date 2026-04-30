Ascolti tv mercoledì 29 aprile | Siamo Danza Tim Battiti Live Mare fuori 6

Ascolti tv mercoledì 29 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 29 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Siamo Danza. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Tim Battiti Live Spring. Su Italia 1 Operazione Kahndahar. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 29 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 29 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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