Ascolti TV | Mercoledì 20 Maggio 2026

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Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio 2026, su Rai1 Comandante interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Battiti Live Spring conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 La fredda luce del giorno  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Idea of You ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Enrico Brignano Show raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 The Legend of Tarzan  fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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