Ascolti TV Mercoledì 20 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Mercoledì 20 maggio 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata. I numeri indicano quali programmi hanno attirato più pubblico e le percentuali di share di ciascuna trasmissione. Ogni mattina vengono pubblicati i dati ufficiali che mostrano gli spettatori presenti davanti allo schermo e le preferenze degli italiani in quella fascia oraria. Questi numeri permettono di capire quali contenuti abbiano riscosso maggiore successo durante la serata.

Ascolti TV 20 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 20 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. Ultimo aggiornamento: 20052026, 18:58 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di mercoledì 20 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Dario Carotenuto M5S Mercoledì 02 Aprile 2025 ore 09:30 Intervento su European freedom act

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