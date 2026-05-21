Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026. I palinsesti hanno proposto un mix di cinema italiano, serie amatissime, approfondimento e musica live. Su Rai 1 è andato in onda in prima visione il film Comandante con Pierfrancesco Favino, mentre Rai 2 ha puntato sulle nuove puntate di Mare Fuori 6. Spazio all’attualità con Chi l’ha visto? su Rai 3 e ai grandi eventi musicali con TIM Battiti Live Spring su Canale 5. Ascolti tv ieri sera, 20 maggio 2026 Ecco i programmi che si sono sfidati in prima serata: Rai 1 – Comandante – ore 21:30 Rai 2 – Mare Fuori 6 – ore 21:20 Rai 3 – Chi l’ha visto? – ore 21:15 Rete 4 – Fuori dal coro – ore 21:25 Canale 5 – TIM Battiti Live Spring – ore 21:20 Italia 1 – La fredda luce del giorno – ore 21:20 La7 – Una giornata particolare – ore 21:15. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026, dal Comandante a Battiti Live a Chi l’ha visto - Dati Auditel prima serata

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