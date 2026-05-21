Ascolti TV | Mercoledì 20 Maggio 2026 Battiti Live Spring chiude al 18.5% flop Rai1 con Comandante 9.9% ottima la Sciarelli 11%
Mercoledì 20 maggio 2026, la programmazione televisiva ha visto diverse performance. La finale di Battiti Live Spring ha registrato un ascolto dell’18,5%, mentre su Rai1 il film Comandante ha attirato circa 1,5 milioni di persone, equivalenti al 9,9%. La giornalista di punta della rete ha ottenuto un ascolto dell’11%, mentre altri programmi della serata hanno registrato risultati variabili. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella serata di metà settimana.
Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio 2026, su Rai1 Comandante interessa 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.120.000 spettatori con uno share del 18.5% dalle 22:01 alle 1:04. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 750.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La fredda luce del giorno incolla davanti al video 1.023.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.647.000 spettatori (11%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 540.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 967.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 The Idea of You ottiene 272. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Ascolti TV del 6 Maggio 2026 Battiti Live Spring Surclassa i David di Donatello
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