Ascolti TV | Mercoledì 20 Maggio 2026 Battiti Live Spring chiude al 18.5% flop Rai1 con Comandante 9.9% ottima la Sciarelli 11%

Mercoledì 20 maggio 2026, la programmazione televisiva ha visto diverse performance. La finale di Battiti Live Spring ha registrato un ascolto dell’18,5%, mentre su Rai1 il film Comandante ha attirato circa 1,5 milioni di persone, equivalenti al 9,9%. La giornalista di punta della rete ha ottenuto un ascolto dell’11%, mentre altri programmi della serata hanno registrato risultati variabili. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella serata di metà settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui