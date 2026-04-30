Nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, le trasmissioni televisive hanno registrato risultati diversi. Su Rai1, il programma Siamo Danza ha ottenuto una media di circa 1,3 milioni di spettatori, pari al 9,3% di share. Contestualmente, Battiti Live Spring ha debutto con un ascolto del 19,5%, mentre Sciarelli ha raggiunto il 10% di share, superando Siamo Danza.

Nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai1 Siamo Danza interessa 1.308.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.247.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 737.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Operazione Kandahar incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.417.000 spettatori (10%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare con Gino Paoli raggiunge 1.107.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 594.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Ma. Diamoci del Tour! In Europa raduna 381.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 29 Aprile 2026. Battiti Live Spring debutta al 19.5%, flop Siamo Danza (9.3%) superato da Sciarelli (10%)

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