I dati Auditel di ieri sera, 11 marzo 2026, mostrano i risultati di una serata di sfide tra diversi programmi televisivi. Su Rai è andata in onda la fiction con protagonista Vanina, mentre Mediaset ha trasmesso il film “Cado dalle nubi” e il programma “Chi l'ha visto?”. La guerra degli ascolti ha coinvolto fiction, talk e intrattenimento sui principali canali italiani.

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, vedono lo scontro tra fiction, talk, film e programmi di intrattenimento sulle principali reti Rai e Mediaset. Tra i titoli più attesi della serata figuravano la serie poliziesca Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale 5 e il comedy show Stasera tutto è possibile su Rai 2, con la conduzione di Stefano De Martino. Su Rai 3 è andato in onda anche il programma di approfondimento Chi l’ha visto?, dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse, mentre Rai 1 ha proposto il film romantico Un amore a 5 stelle. La programmazione Mediaset si è completata con il talk politico Realpolitik su Rete 4 e con la commedia Cado dalle nubi su Italia 1, il film che segnò l’esordio cinematografico di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 11 marzo 2026, i dati Auditel della prima serata: lo scontro tra Vanina, Cado dalle nubi, Chi l'ha visto?

Articoli correlati

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi dell'11 marzo 2026, da Cado dalle nubi a Vanina, da "Chi l'ha visto?" a Un amore a 5 stelleFilm, talk e intrattenimento nella prima serata di martedì: ecco cosa va in onda sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo che cosa vedere in tv...

Ascolti tv ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026, da One Life a Una nuova vita, da Chi l'ha visto alle Olimpiadi: i dati AuditelSi Rai 2 continuano a tenere banco le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con gare e collegamenti live, su Canale 5 una nuova puntata della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auditel della

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù; Ascolti TV 8 marzo 2026, chi ha vinto tra Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario: la sfida tra De Martino e Scotti; Riccardo Cocciante vs Vanina: ecco chi ha vinto negli ascolti TV di mercoledì 4 marzo.

Ascolti tv ieri 11 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 11 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 11 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv martedì 10 marzo: Le libere donne, Taratata, DiMartedìAscolti tv 10 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

TELEMAX vola in prime time Dati AUDITEL Gennaio 2026, in Abruzzo. "Parliamo di noi, ma per ringraziare voi". Sono stati pubblicati i dati ufficiali Auditel relativi al mese di gennaio 2026 e i numeri premiano l'impegno della nostra emittente: Tele - facebook.com facebook

I dati Auditel sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo x.com