Ascolti tv ieri mercoledì 6 maggio chi ha vinto tra David di Donatello Battiti Live e Chi l' ha visto

Mercoledì 6 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state Mare Fuori, i Premi David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto. Mare Fuori ha gareggiato con i premi cinematografici e i concerti musicali, cercando di conquistare il pubblico televisivo. La sfida tra queste programmazioni ha visto risultati diversi nel corso della serata, con ascolti variabili a seconda delle fasce orarie.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 6 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, David di Donatello (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Canary Black (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Mare Fuori (Rai 2), Ma diamoci del tour (Nove), 4 Ristoranti (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 6 maggio chi ha vinto tra David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto Notizie correlate Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha vistoLa Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Leggi anche: Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live Spring Altri aggiornamenti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Flavio Insinna torna in tv per i David di Donatello 2026: Un regalo; Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto; Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime. Ascolti Tv ieri (6 maggio): i ‘Battiti’ di Michelle Hunziker affondano i David di DonatelloBattiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna si ferma al 12,2%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 6 maggio: vince Battiti Live Spring (18%), i David di Donatello 2026 si fermano al 12.2%Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 si ferma al 12 ... fanpage.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com