I dati Auditel di ieri, 4 maggio 2026, mostrano come gli ascolti televisivi abbiano visto un confronto tra diverse trasmissioni. La fiction “I Cesaroni” è tornata in prima serata, ma ha perso terreno rispetto alla trasmissione di Alberto Angela, che ha ottenuto risultati più alti. Nella stessa serata, “La Ruota della Fortuna” si è scontrata con “Affari Tuoi”, evidenziando le preferenze del pubblico tra i game show.

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 4 maggio 2026, vedono lo scontro in prima serata e nell’access prime time fra numerosi programmi di punta. In apertura di serata, la sfida più osservata resta quella tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1: un duello che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico e che anche ieri ha mostrato un equilibrio interessante. Entrambi i programmi hanno superato agilmente la soglia dei 4,5 milioni di spettatori. In prima serata, invece, Rai 1 e Canale 5 hanno proposto due titoli molto diversi, Ulisse e I Cesaroni – Il Ritorno, che si sono contesi la leadership, ma uno ha prevalso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 4 maggio 2026, da I Cesaroni contro Ulisse a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi - I dati Auditel

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 4 maggio 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv ieri, lunedì 20 aprile 2026: da 'I Cesaroni' a La buona stella, da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi - I dati AuditelGli ascolti tv di ieri, lunedì 20 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ascolti tv, cambia tutto in vetta all'access prime time: La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi, chi fa meglio? Tutti i dati Auditel; Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto; Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv 1 maggio 2026: Someone like you, (11.9%) Il Diavolo veste Prada (15.1%), Concerto Primo Maggio, ...

Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì)Ulisse tocca il 17,3% di share con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, la serie con Claudio Amendola al 15,6%, The Floor saluta al 5,5%: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV ieri sera, 4 maggio 2026: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni?Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì diverso rispetto a quelli passati, complice qualche rientro importante in prima serata e una sfida che vedeva due proposte per certi versi opposte sulle am ... money.it

Ruota della fortuna: per la villafranchese Deborah Adamini la corsa continua - facebook.com facebook