ascolti tv i dati del 20 aprile 2026

Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:38. Poi su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno ottengono 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 22 alle 00:21. In onda su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno registra 827.000 spettatori pari al 5.5%. In onda su Italia 1 Blacklight incolla davanti al video 1.203.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Newsroom conquista 605.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica si ferma a 745.000 spettatori (6.1%) Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. Cosa accadrà Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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