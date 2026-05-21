Ascolti tv bene Battiti Live Chi l’ha visto supera Rai1

Nella serata del 20 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che Battiti Live Spring ha registrato il maggior numero di spettatori, confermandosi come il programma più seguito. Contestualmente, Chi l’ha visto su Rai2 ha ottenuto risultati superiori rispetto a Rai1, superandone gli ascolti. Questi numeri evidenziano una preferenza del pubblico per questi programmi, con Battiti Live e Chi l’ha visto che si sono distinti rispetto agli altri canali.

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