Ascolti tv bene Battiti Live Chi l’ha visto supera Rai1

Da ildifforme.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 20 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che Battiti Live Spring ha registrato il maggior numero di spettatori, confermandosi come il programma più seguito. Contestualmente, Chi l’ha visto su Rai2 ha ottenuto risultati superiori rispetto a Rai1, superandone gli ascolti. Questi numeri evidenziano una preferenza del pubblico per questi programmi, con Battiti Live e Chi l’ha visto che si sono distinti rispetto agli altri canali.

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I dati degli ascolti tv del 20 maggio assegnano la vittoria a Battiti Live Spring, benissimo anche Chi l'ha visto su Rai2 Gliascolti tvdel 20 maggio assegnano nuovamente la vittoria aBattiti Live Spring, mentre il filmComandante, in prima tv, non ha realizzato buoni numeri, facendosi superare daChi l’ha visto. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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