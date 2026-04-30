Nella serata del 29 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato risultati diversi: il programma musicale ha raccolto il maggior numero di spettatori, mentre un altro show dedicato alla danza ha registrato un calo significativo. Un altro programma di approfondimento ha mantenuto buone performance, confermandosi tra le scelte più seguite della serata. Questi dati evidenziano le preferenze del pubblico televisivo in quella fascia oraria.

Gliascolti tvdel 29 aprile assegnano la vittoria aBattiti Live Springche registra ottimi numeri controSiamo Danzache, invece, mostra un grande tonfo, nessuno è sembrato interessato allo show dedicato al ballo. Ciò è andato a favore diChi l’ha vistoche è stata la seconda serata più vista. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Battiti Live Spring trionfa, bene Chi l’ha visto, tonfo per Siamo Danza

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