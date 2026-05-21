ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2026 | BATTITI LIVE SPRING COMANDANTE CHI L’HA VISTO

Da bubinoblog 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026 sono stati trasmessi in prima serata diversi programmi televisivi, tra cui l’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring, Comandante e Chi l’ha Visto?. I dati sugli ascolti mostrano quale dei tre ha ottenuto i risultati più elevati, con variazioni nel pubblico presente davanti allo schermo. Questi programmi rappresentano diverse fasce di interesse, attirando rispettivamente appassionati di musica, fiction e inchieste di costume. I dati sono stati rilevati dai principali sistemi di monitoraggio degli ascolti televisivi.

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