ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2026 | BATTITI LIVE SPRING COMANDANTE CHI L’HA VISTO
Il 20 maggio 2026 sono stati trasmessi in prima serata diversi programmi televisivi, tra cui l’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring, Comandante e Chi l’ha Visto?. I dati sugli ascolti mostrano quale dei tre ha ottenuto i risultati più elevati, con variazioni nel pubblico presente davanti allo schermo. Questi programmi rappresentano diverse fasce di interesse, attirando rispettivamente appassionati di musica, fiction e inchieste di costume. I dati sono stati rilevati dai principali sistemi di monitoraggio degli ascolti televisivi.
ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 20 maggio 2026 con l’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring, Comandate e Chi l’ha Visto?. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x + x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Comandante – x TC – x G – x O – x Comandante – x Porta a Porta – x L’Eredità – x Prima. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ascolti TV del 6 Maggio 2026 Battiti Live Spring Surclassa i David di Donatello
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