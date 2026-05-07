ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 | BATTITI LIVE SPRING DAVID DI DONATELLO CHI L’HA VISTO

Il 6 maggio 2026 sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Sono stati trasmessi i premi David di Donatello, la seconda puntata di TIM Battiti Live Spring e l’appuntamento con Chi l’ha Visto?. I dati sugli ascolti di questa giornata mostrano le preferenze degli spettatori e le performance delle varie trasmissioni. I numeri ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio 2026 con i David di Donatello, la seconda puntata di TIM Battiti Live Spring e Chi l’ha Visto?. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x David di Donatello – x David di Donatello – x Porta a...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026: BATTITI LIVE SPRING, DAVID DI DONATELLO, CHI L’HA VISTO Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live Spring Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala; Ascolti tv 5 maggio 2026: Il Commissario Montalbano (17.5%), Grande Fratello Vip (18.6%), Belve Crime (7.4%...; Ascolti tv ieri sera 5 maggio, chi ha vinto tra 'Montalbano' e il 'Grande Fratello Vip'?; Ascolti tv 5 maggio: vince Montalbano (17.5%), calo di Belve in versione Crime (7.4%) e il GF Vip tiene (18.5%). Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live SpringGli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv 6 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Tre titani ieri in tv si sono scontrati in prima serata Cosa hanno scelto gli italiani e chi ha vinto la gara di ascolti - facebook.com facebook ‘PIAZZA SAN MARCO’ con @mengonimarco supera 20 milioni di ascolti su #Spotify È il 21° brano di @NaliOfficial a raggiungere tale traguardo #Annalisa #PiazzaSanMarco x.com