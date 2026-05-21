AS Roma la Champions League ti cambia il mercato | le ultime su Dybala Koné e non solo

La sfida contro l’Hellas Verona rappresenta un momento decisivo per la stagione della squadra giallorossa, con novanta minuti che potrebbero influenzare anche il mercato di gennaio. In vista di questa partita, si parla di possibili movimenti in rosa, con attenzione particolare a alcuni giocatori chiave. Tra le trattative più recenti ci sono aggiornamenti su Dybala, Koné e altri elementi che potrebbero cambiare volto alla rosa a breve. La partita di Verona si presenta come un crocevia importante per il futuro della squadra.

Novanta minuti per scrivere il proprio destino. Questo significa la partita di Verona contro l’Hellas per il mondo Roma. Gasperini è a un passo dal riportare la squadra in Champions League che vorrebbe dire nuove prospettive e nuovi impegni sul mercato e in campo. Dal Bentegodi passerà anche il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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