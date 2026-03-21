Allenamento Roma | quattro big a parte prima del Lecce! Le ultime su Soulé Dybala Dovbyk e Koné

Oggi la Roma ha svolto un allenamento con quattro giocatori, Soulé, Dybala, Dovbyk e Koné, rimasti a parte rispetto al resto della squadra. La seduta si è concentrata sulla preparazione in vista della partita contro il Lecce, dopo l’eliminazione in Europa League ai supplementari contro il Bologna. La squadra ha lavorato sul campo senza i quattro atleti, che hanno proseguito il lavoro in modo differenziato.

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