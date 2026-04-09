Il tecnico della squadra di calcio di Roma ha annunciato in conferenza stampa la partita in programma venerdì sera alle 20.45 contro il Pisa. Tra i giocatori coinvolti ci sono Dybala, Koné, Wesley e Mancini, le cui condizioni vengono monitorate in vista dell’incontro. La squadra si prepara per questa sfida senza ulteriori dettagli sui convocati o eventuali cambiamenti nell’undici titolare.

La Roma si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà il Pisa, venerdì alle 20.45, all'Olimpico. Il tecnico giallorosso Gasperini ha presentato la partita in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni interessanti anche in ottica fantacalcio: dalle condizioni dei tanti infortunati, tra cui nomi importanti come Dybala, Wesley e Mancini alla gestione di chi sta giocando meno come El Aynaoui. Ecco i passaggi più importanti. "Mancini, Koné e Wesley potrebbero recuperare già per la prossima settimana. Dybala si allena e va già abbastanza bene, penso ne abbia per 1-2 settimane ancora". "Se domani può giocare titolare? Prima della Coppa d'Africa ha giocato con continuità e bene, poi ha avuto un calo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, le ultime su Dybala, Koné, Wesley e Mancini in vista del Pisa

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