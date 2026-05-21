Artigianato birre artigianali e street food | torna il Vintage Market

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si terrà di nuovo il Valmadrera Vintage Market, un evento che si svolge nel piazzale di via Molini. L’appuntamento è dedicato a oggetti vintage, collezionismo e prodotti artigianali, con una vasta proposta di birre artigianali e street food. La manifestazione offre agli appassionati l’opportunità di scoprire pezzi unici e di gustare specialità gastronomiche, attirando un pubblico interessato a questo tipo di mercatini. La giornata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con ingresso libero.

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Domenica 24 maggio torna il Valmadrera Vintage Market, l’appuntamento dedicato a vintage, collezionismo e artigianato nel piazzale del mercato di via Molini. Dalle ore 8.30 alle 17.00, il pubblico potrà curiosare tra le bancarelle alla ricerca di oggetti particolari, pezzi da collezione, articoli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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