Artigianato birre artigianali e street food | torna il Vintage Market

Domenica 24 maggio si terrà di nuovo il Valmadrera Vintage Market, un evento che si svolge nel piazzale di via Molini. L’appuntamento è dedicato a oggetti vintage, collezionismo e prodotti artigianali, con una vasta proposta di birre artigianali e street food. La manifestazione offre agli appassionati l’opportunità di scoprire pezzi unici e di gustare specialità gastronomiche, attirando un pubblico interessato a questo tipo di mercatini. La giornata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con ingresso libero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui