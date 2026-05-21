Artigianato birre artigianali e street food | torna il Vintage Market
Domenica 24 maggio si terrà di nuovo il Valmadrera Vintage Market, un evento che si svolge nel piazzale di via Molini. L’appuntamento è dedicato a oggetti vintage, collezionismo e prodotti artigianali, con una vasta proposta di birre artigianali e street food. La manifestazione offre agli appassionati l’opportunità di scoprire pezzi unici e di gustare specialità gastronomiche, attirando un pubblico interessato a questo tipo di mercatini. La giornata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con ingresso libero.
Domenica 24 maggio torna il Valmadrera Vintage Market, l’appuntamento dedicato a vintage, collezionismo e artigianato nel piazzale del mercato di via Molini. Dalle ore 8.30 alle 17.00, il pubblico potrà curiosare tra le bancarelle alla ricerca di oggetti particolari, pezzi da collezione, articoli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Noleggio rimorchi Street Food Italian Horsebox
Sullo stesso argomento
Cargo Market torna al Parco dell'Acquasola per due giorni di artigianato, musica, street food e non soloCargo Market torna al Parco dell'Acquasola con la nuova edizione Parkzeit in programma sabato 18 e domenica 19 aprile.
Specialità dal mondo e birre artigianali: tre giorni di street food in riva al lagoBaveno si prepara a ospitare tre giorni dedicati ai sapori internazionali e alle birre artigianali.
Fosse di S. Anna d'Alfaedo (VR). Festival: dom 17/05/2026. Artigianato, mestieri antichi, stand gastronomici e musica dal vivo. ALTRO nei commenti. - Durante tutta la giornata troverete: Mercato artigianale Gnocchi della Lessinia Birre artigianali Li facebook
Arriva il Vintage Market Roma 2025: moda, artigianato e musica live a San Paolo DistrictSabato 11 e domenica 12 ottobre prenderà il via la nuova stagione del Vintage Market, che non è solo un mercato, ma un luogo dove la creatività e la sostenibilità sono protagoniste. Le due giornate si ... romatoday.it
Torna il market vintage e artigianale dal sapore europeo più grande di RomaL’evento più atteso della stagione è alle porte! Il VGMT, il market vintage e artigianale dal sapore europeo più grande di Roma, chiude in bellezza con una due giorni imperdibile: shopping, musica, ... romatoday.it