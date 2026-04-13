Cargo Market torna al Parco dell' Acquasola per due giorni di artigianato musica street food e non solo

Cargo Market torna a esporre al Parco dell'Acquasola con la sua seconda edizione, chiamata Parkzeit, prevista per sabato 18 e domenica 19 aprile. La manifestazione prevede bancarelle di artigianato, musica dal vivo e stand di street food distribuiti nell'area del parco. L’evento si svolge in due giorni consecutivi, offrendo agli visitatori l’opportunità di esplorare diverse proposte artistiche e gastronomiche.

Cargo Market torna al Parco dell'Acquasola con la nuova edizione Parkzeit in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Saranno due giorni all’insegna di artigianato, creatività e sostenibilità, con tanti espositori ma anche musica, installazioni artistiche, talk, lezioni di yoga e street food.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e...

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