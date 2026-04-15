Clubbing e arti visive a Torino | il collettivo Megabasic approda da Combo

Sabato 19 aprile, gli spazi di Combo in corso Regina Margherita a Torino ospiteranno un evento intitolato

Sabato 19 aprile, gli spazi di Combo in corso Regina Margherita ospiteranno "Megabasic x Combo", un evento che unisce musica elettronica, sperimentazione sonora e arti visive: a partire dalle 19 la serata proporrà una successione di set e performance live nate dalla collaborazione tra la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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