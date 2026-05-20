Febbre a 97° | l’Arsenal è campione giusto così La festa di un popolo cosmopolita e il nuovo totem Arteta
Alle 19:07 di martedì 19 maggio 2026, la partita tra Bournemouth e Manchester City si conclude con un pareggio 1-1, determinando la vittoria dello Arsenal del tecnico Arteta nel campionato inglese di calcio. La conquista del titolo arriva con un turno di anticipo rispetto alla fine della stagione, e la vittoria viene festeggiata da un pubblico internazionale presente allo stadio. La squadra londinese si aggiudica il suo primo titolo in diversi anni, consolidando la sua posizione in classifica e segnando un nuovo capitolo nella storia del club.
Febbre a 97°: quando al settimo minuto di recupero, martedì 19 maggio 2026, cala il sipario su Bournemouth-Manchester City (1-1), l’ Arsenal è campione d’Inghilterra, con un turno d’anticipo rispetto alla fine della Premier. La lunga traversata nel deserto, iniziata nel 2004 quando la squadra degli Invincibili guidata da Arsène Wenger vinse il campionato senza sconfitte, è finalmente conclusa. Ventidue anni di attesa: un altro romanzo di un club consegnato alla storia letteraria grazie a “Febbre a 90°” ( Fever Pitch il titolo originale) di Nick Hornby. Giusto così: l’Arsenal è la squadra della tifoseria più cosmopolita e più colta di Londra,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family
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