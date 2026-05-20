Febbre a 97° | l’Arsenal è campione giusto così La festa di un popolo cosmopolita e il nuovo totem Arteta

Alle 19:07 di martedì 19 maggio 2026, la partita tra Bournemouth e Manchester City si conclude con un pareggio 1-1, determinando la vittoria dello Arsenal del tecnico Arteta nel campionato inglese di calcio. La conquista del titolo arriva con un turno di anticipo rispetto alla fine della stagione, e la vittoria viene festeggiata da un pubblico internazionale presente allo stadio. La squadra londinese si aggiudica il suo primo titolo in diversi anni, consolidando la sua posizione in classifica e segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

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