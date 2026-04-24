Cocaina sigarette e barbecue cinesi | così la criminalità organizza i suoi affari sporchi nel porto di Ravenna

Nel porto di Ravenna le attività illegali si sviluppano tra traffico di droga, merci contraffatte e altre operazioni illegali gestite da gruppi criminali organizzati. Le autorità hanno scoperto che queste attività coinvolgono diverse forme di illegalità, con operazioni che si svolgono spesso in modo nascosto e senza il rispetto delle leggi. La presenza di sostanze stupefacenti, come la cocaina, e di prodotti contraffatti si lega a un sistema di attività illecite gestite da organizzazioni criminali.

Dal traffico di droga a quello di merci contraffatte, il tutto sotto l'ombra della malavita organizzata. Questo è l'inquietante quadro che emerge dal rapporto “Diario di bordo 2025” di Libera, associazione contro le mafie, che traccia i casi di criminalità nei porti italiani e che tocca anche lo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Genova, 300 mila pacchetti di sigarette nascosti nel carbone per barbecue: maxi sequestroÈ di oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando il bilancio di una vasta operazione condotta nel porto di Genova Sampierdarena. Genova, trecentomila pacchetti di sigarette dal Medio Oriente nascosti nel carbone per barbecue, maxi sequestro della finanzaUn carico di oltre 300mila pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di Genova Sampierdarena. Contenuti di approfondimento Si parla di: Cocaina, sigarette e barbecue cinesi: così la criminalità organizza i suoi affari sporchi nel porto di Ravenna. Sigarette elettroniche modificate per nascondere cocaina, l’arrestato ottiene l’obbligo di dimoraLa gip del Tribunale di Lecce ha sostituito la misura degli arresti domiciliari per il 25enne di Taurisano finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio ... lecceprima.it Dosi di cocaina nascoste nelle sigarette elettroniche, nei guai finisce un 25enneIl giovane, di Taurisano, è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato Gallipoli durante un controllo stradale notturno fra le vie del comune di Melissano ... lecceprima.it