Nella notte tra mercoledì e giovedì, un attore noto per aver interpretato un ruolo in una serie televisiva, di 25 anni, è stato fermato dalla polizia a Milano. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe partecipato insieme ad altri tre giovani a danneggiamenti di quattro veicoli parcheggiati in una zona di Rho. Le autorità hanno proceduto con l'arresto, contestandogli il reato di danneggiamento pluriaggravato in concorso. La vicenda è al momento oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.

Artem Tkachuk, 25enne attore della serie tv ‘Mare Fuori’, è stato arrestato nella notte fra mercoledì e giovedì dalla polizia di Stato di Milano per danneggiamento pluriaggravato in concorso con altri 3 ragazzi ai danni di 4 auto in sosta parcheggiate a Rho, nel Milanese. Gli agenti delle volanti del commissariato locale sono intervenuti poco prima dell’una di notte via Molino Prepositurale su chiamata di una cittadina che ha segnalato schiamazzi, rumori e calci e pugni contro le macchine parcheggiate. Gli altri giovani arrestati, tutti italiani e maggiorenni che saranno processati per direttissima, hanno rispettivamente 18, 22 e 24 anni. Tkachuk, che nella popolare fiction interpreta il personaggio di ‘Pino o’ pazz’, è stato anche denunciato a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artem Tkachuk, ‘Pino o’ pazz’ di ‘Mare Fuori’ arrestato a Milano: ecco cosa ha fatto

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Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

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