Nella notte a Milano, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo con l'accusa di danneggiamento dopo un episodio che ha coinvolto alcune auto parcheggiate in strada. Secondo quanto riferito, alcuni residenti, svegliati dai rumori, hanno chiamato le autorità segnalando la presenza di un gruppo di giovani che stava prendendo di mira le vetture. Le autorità sono intervenute sul posto e hanno fermato una persona, che è stata arrestata sul momento.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la vicenda sarebbe accaduta intorno alle 3 del mattino in via Molino Prepositurale. Alcuni residenti, svegliati dai rumori provenienti dalla strada, hanno contattato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un gruppo di giovani che stava prendendo di mira le vetture in sosta. Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato di Rho, che hanno bloccato Artem Tkachuk insieme ad altri tre ragazzi di 18, 22 e 26 anni. Gli agenti si sarebbero trovati davanti quattro automobili danneggiate con ammaccature sulle carrozzerie e specchietti retrovisori distrutti a calci e pugni. Per tutti e quattro è così scattato l’arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Artem Tkachuk è stato arrestato a Milano con l’accusa di danneggiamento, dopo un raid contro alcune auto parcheggiate

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Artem Tkachuk, arrestato l'attore di Mare Fuori: danneggiava le auto in sosta a Milano

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