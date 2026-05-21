Artem Tkachuk di Mare Fuori arrestato a Milano ma la madre e la fidanzata lo difendono

Un attore di origini ucraine, noto per il suo ruolo in una serie televisiva italiana, è stato arrestato a Milano. La notizia ha suscitato attenzione dopo che la madre e la fidanzata hanno manifestato pubblicamente il loro sostegno, difendendo l’attore dall’accusa. L’arresto si è verificato nel capoluogo lombardo, ma al momento non sono stati condivisi dettagli specifici sulle accuse. La vicenda ha attirato l’interesse dei media locali e ha portato a un dibattito sulla sua posizione legale.

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