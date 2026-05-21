Artem Tkachuk di Mare Fuori arrestato a Milano ma la madre e la fidanzata lo difendono
Un attore di origini ucraine, noto per il suo ruolo in una serie televisiva italiana, è stato arrestato a Milano. La notizia ha suscitato attenzione dopo che la madre e la fidanzata hanno manifestato pubblicamente il loro sostegno, difendendo l’attore dall’accusa. L’arresto si è verificato nel capoluogo lombardo, ma al momento non sono stati condivisi dettagli specifici sulle accuse. La vicenda ha attirato l’interesse dei media locali e ha portato a un dibattito sulla sua posizione legale.
Continuano i guai con la giustizia per l'attore d'origina ucraina, interprete di Pino 'o pazzo in Mare Fuori, ma questa volta la madre e la fidanzata annunciano di voler denunciare gli agenti coinvolti nella vicenda Nuovi guai giudiziari per Artem Tkachuk, l'attore diventato famoso per il ruolo di "Pino 'o pazzo" nella serie tv Mare Fuori. Il 25enne è stato arrestato nella notte a Rho, nel milanese, dopo una serie di danneggiamenti ad auto parcheggiate e presunte minacce rivolte agli agenti intervenuti sul posto. L'episodio è avvenuto in via Molino Prepositurale, dove quattro vetture in sosta sono state vandalizzate una dopo l'altra da un gruppo composto da quattro ragazzi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Artem Tkachuk di Mare Fuori arrestato e poi rilasciato: cosa è successo
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