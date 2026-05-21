Artem Tkachuk arrestato a Rho | danni alle auto e minacce alla polizia

Un uomo è stato arrestato a Rho dopo aver causato danni a quattro auto e aver minacciato gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Secondo le segnalazioni dei residenti, il soggetto era già stato notato aggirarsi in modo sospetto e comportarsi in modo aggressivo, ma nessuno aveva ancora presentato denunce ufficiali. Quando le forze dell'ordine sono intervenute, l’uomo ha opposto resistenza, minacciando gli agenti e causando ulteriori danni alle vetture presenti.

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