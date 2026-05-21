Artem di Mare Fuori rilasciato la difesa della fidanzata | Denunciamo tutti è innocente
Artem Tkachuk, attore 25enne noto per il suo ruolo in Mare Fuori, è stato rilasciato dopo essere stato fermato nella notte a Milano. La sua fidanzata ha dichiarato che tutti denunciano e che lui è innocente. Il giovane attore, di origini ucraina, aveva subito un fermo in circostanze non specificate. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle persone vicine a Tkachuk, che continuano a sostenere la sua innocenza. La procura non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto.
Artem Tkachuk, il 25enne attore italo-ucraino che interpreta “Pino ‘o pazzo” in Mare Fuori, è stato rilasciato dopo il fermo nella notte a Milano. L'attore, dopo una serata con amici e parenti, è stato fermato nei pressi di Rho con l'accusa di aver danneggiato alcune auto in sosta e minacciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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