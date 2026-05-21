Arrestato Artem Pino di Mare Fuori

Nella notte, a Rho, vicino Milano, è stato arrestato Artem Tkachuk, attore noto per interpretare Pino o’ Pazz nella serie Mare Fuori dal 2020. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre sul set e tra i fan si attendono sviluppi. L’attore era stato coinvolto in un episodio che ha portato all’arresto, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La notizia ha suscitato curiosità e preoccupazione tra coloro che seguono la serie e i suoi lavori.

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