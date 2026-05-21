Arrestato Artem Pino di Mare Fuori
Nella notte, a Rho, vicino Milano, è stato arrestato Artem Tkachuk, attore noto per interpretare Pino o’ Pazz nella serie Mare Fuori dal 2020. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre sul set e tra i fan si attendono sviluppi. L’attore era stato coinvolto in un episodio che ha portato all’arresto, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La notizia ha suscitato curiosità e preoccupazione tra coloro che seguono la serie e i suoi lavori.
La vita di Pino o’ Pazz a Mare Fuori starà anche migliorando, ma quella del suo interprete no. Perchè ad essere arrestato questa notte a Rho, vicino Milano, è stato proprio lui, Artem Tkachuk, che gli presta il volto dal 2020. Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni condomini di via Molino Prepositurale e le volanti, arrivate sul posto, hanno trovato Artem e tre suoi amici intenti a danneggiare alcune auto in sosta. Il famoso venticinquenne, insieme ai tre italiani di 18, 21 e 23 anni, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nonché denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Lo scorso settembre il TSO a Napoli. Tutto questo accadeva intorno all’una: poco prima, Artem aveva pubblicato su Instagram delle storie nelle quali lo si vedeva a cena insieme ad alcuni amici, una ragazza e un bambino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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