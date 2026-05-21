Artem di Mare Fuori rilasciato dopo il fermo le foto e i video e l'appello della fidanzata | Era innocente denunciamo tutti
Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, è stato fermato per aver causato danni. Dopo alcune ore, è stato rilasciato. La fidanzata dell’attore ha pubblicato foto e video e ha scritto un messaggio in cui afferma che Artem era innocente e invita a denunciare tutti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono circolate immagini e commenti sulla situazione. Finora, non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali sulla vicenda.
Artem Tkachuk, il volto di Pino 'o pazzo in Mare Fuori, è stato rilasciato dopo il fermo per danneggiamento. La fidanzata: "Era innocente, denunciamo tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Artem Tkachuk, il dramma di Pino di Mare Fuori: Tso, ospedale e denuncia. Non provo più niente
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, “Pino o’ pazzo” di Mare Fuori
Sarri non ci sta dopo l’analisi sulle sconfitte della Lazio e blocca il giornalista: “Fermo, fermo!”Maurizio Sarri blocca subito il giornalista di DAZN in diretta quando sente un'analisi sulle sconfitte della sua Lazio che non condivide.
Quasi tutti lo conoscono come Pino ’o pazzo, personaggio del carcere minorile di Nisida protagonista della fiction Rai ‘Mare Fuori’. L’attore italo-ucraino di 25 anni Artem Tkachuk è stato arrestato la notte tra il 20 e il 21 maggio a Milano. Il ragazzo si trovava i x.com
Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino 'o pazzo' nella serie tv della Rai Mare Fuori, è stato arrestato la scorsa notte a Milano dalla Polizia di Stato. Insieme ad alcuni amici è stato bloccato dopo aver danneggiato quattro auto in sos facebook
Arrestato Artem Tkachuk a Milano: l’attore di Mare Fuori danneggia auto e minaccia gli agenti reddit
Artem di Mare Fuori rilasciato dopo il fermo, le foto e i video e l’appello della fidanzata: Era innocente, denunciamo tuttiArtem Tkachuk, il 25enne italo-ucraino che interpreta Pino ‘o pazzo in Mare Fuori, è stato già rilasciato dopo il fermo nella notte tra mercoledì e giovedì. I fatti: l'attore, dopo una serata in famig ... fanpage.it
Artem Tkachuk, arrestato e denunciato ‘Pino’ di Mare Fuori: nuovi problemi con la giustizia, cosa ha fattoL’attore italo-ucraino tra i protagonisti delle prime stagioni della serie è stato fermato per danni ad alcune auto, poi l’oltraggio a pubblico ufficiale ... libero.it