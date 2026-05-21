Artem di Mare Fuori rilasciato dopo il fermo le foto e i video e l'appello della fidanzata | Era innocente denunciamo tutti

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, è stato fermato per aver causato danni. Dopo alcune ore, è stato rilasciato. La fidanzata dell’attore ha pubblicato foto e video e ha scritto un messaggio in cui afferma che Artem era innocente e invita a denunciare tutti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono circolate immagini e commenti sulla situazione. Finora, non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali sulla vicenda.

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Artem Tkachuk, il volto di Pino 'o pazzo in Mare Fuori, è stato rilasciato dopo il fermo per danneggiamento. La fidanzata: "Era innocente, denunciamo tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Artem Tkachuk, il dramma di Pino di Mare Fuori: Tso, ospedale e denuncia. Non provo più niente

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